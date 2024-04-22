Черкасская Анна Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Черкасский Давид Гаврилович
Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Черкасская Пульхерия Гаврииловна
Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Черкасская Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно