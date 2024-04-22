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Черкасская Анна Александровна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Черкасский Давид Гаврилович

Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Черкасская Пульхерия Гаврииловна

Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Черкасская Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Черкасский Гавриил Федорович

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Гавриил Федорович

Смерть
Неизвестно
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