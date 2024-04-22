Черкасский (Черкашенко) Гавриил Федорович
Место рождения
Дата рождения26.03.1822
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1822
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S1N-8?i=261&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Черкасский Давид Гаврилович
Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Черкасская Пульхерия Гаврииловна
Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Черкасская Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1856