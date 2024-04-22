Черкасский (Черкашенко) Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасский (Черкашенко) Гавриил Федорович

Черкасский (Черкашенко) Гавриил Федорович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

26.03.1822

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1822

Отец: Черкасский Семен Федорович

Мать: Черкасская Марина Пантелеймоновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9S1N-8?i=261&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Черкасский Давид Гаврилович

Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Черкасская Пульхерия Гаврииловна

Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Черкасская Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Черкасская Анна Александровна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Анна Александровна

Смерть
Около 1856
Валява, Черкаська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close