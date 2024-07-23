Огульчанский Иван Яковлевич
Место рожденияс.Караван Нововодолажского района Харьковской обо.
Дата рождения15.01.1941
Дата смерти23.07.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Караван Нововодолажского района Харьковской обо.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна
г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна
г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
23.07.2024
г.Севастополь Крым