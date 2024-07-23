Огульчанский Иван Яковлевич 15.01.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огульчанский Иван Яковлевич

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Место рождения

с.Караван Нововодолажского района Харьковской обо.

Дата рождения

15.01.1941

Дата смерти

23.07.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Караван Нововодолажского района Харьковской обо.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна

г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна

г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
23.07.2024
г.Севастополь Крым

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