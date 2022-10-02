Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна 05.03.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна

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Место рождения

с.Липня

Дата рождения

05.03.1934

Дата смерти

02.10.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934

Отец: Приклонский Дмитрий Михайлович

Мать: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна

с.Липня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огульчанский Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огульчанский Иван Яковлевич

г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огульчанский Иван Яковлевич

г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
02.10.2022
г. Севастополь Крым
Похороны
Неизвестно
с.Новошино Муромский уезд

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