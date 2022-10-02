Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна
Место рожденияс.Липня
Дата рождения05.03.1934
Дата смерти02.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934
с.Липня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огульчанский Иван Яковлевич
г. Лесной Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огульчанский Иван Яковлевич
г. Лесной Свердловской обл.
Смерть
02.10.2022
г. Севастополь Крым
Похороны
Неизвестно
с.Новошино Муромский уезд