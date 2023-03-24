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Könönen Johannes Andersson

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1847

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847

Отец: Könönen Antti Mikonpoika

Мать: Könönen Susanna Juhontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen Julia Alexandra

Рождение ребёнка
16.12.1889

Дочь: Siirala Siiri Johanna

Мать ребёнка: Könönen Julia Alexandra

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Castrén Aili Margareta

Мать ребёнка: Könönen Julia Alexandra

Смерть
1914

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