Könönen Johannes Andersson
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1847
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen Julia Alexandra
Рождение ребёнка
16.12.1889
Дочь: Siirala Siiri Johanna
Мать ребёнка: Könönen Julia Alexandra
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Castrén Aili Margareta
Мать ребёнка: Könönen Julia Alexandra
Смерть
1914