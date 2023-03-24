Könönen (Tamelander) Julia Alexandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Tamelander) Julia Alexandra

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1858

Дата смерти

10.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858

Отец: Tamelander Adolf Wilhelm

Мать: Tamelander Alexandra

Рождение ребёнка
16.12.1889

Дочь: Siirala Siiri Johanna

Отец ребёнка: Könönen Johannes Andersson

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Castrén Aili Margareta

Отец ребёнка: Könönen Johannes Andersson

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Könönen Johannes Andersson

Смерть
10.05.1936
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