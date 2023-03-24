Könönen (Tamelander) Julia Alexandra
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1858
Дата смерти10.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858
Отец: Tamelander Adolf Wilhelm
Мать: Tamelander Alexandra
Рождение ребёнка
16.12.1889
Дочь: Siirala Siiri Johanna
Отец ребёнка: Könönen Johannes Andersson
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Castrén Aili Margareta
Отец ребёнка: Könönen Johannes Andersson
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1936