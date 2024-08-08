Анна Прокопьевна Дитятева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Прокопьевна Дитятева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847 ст.

Муж: Дитятев Карп Алексеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1848 ст.

Дочь: Дитятева Антинья Карповна

Отец ребёнка: Дитятев Карп Алексеевич

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.

Сын: Дитятев Петр Карпович

Отец ребёнка: Дитятев Карп Алексеевич

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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