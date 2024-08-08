Анна Прокопьевна Дитятева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.12.1848 ст.
Дочь: Дитятева Антинья Карповна
Отец ребёнка: Дитятев Карп Алексеевич
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.
Отец ребёнка: Дитятев Карп Алексеевич
Смерть
Неизвестно