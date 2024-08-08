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Дитятев Петр Карпович

Место рождения

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.08.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852 ст.

Отец: Дитятев Карп Алексеевич

Мать: Анна Прокопьевна Дитятева

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
31.08.1852 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26, оп.1,д.562 восприемники Мастеровой Барнаульского завода Василий Васильевич Черданцев и мастерового Григория Семеновича Шадрина дочь Февронья
Смерть
Неизвестно

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