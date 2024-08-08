Дитятев Петр Карпович
Место рождения
Дата рождения23.08.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1852 ст.
Отец: Дитятев Карп Алексеевич
Крещение
31.08.1852 ст.
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Петропавловский собор ГААК ф.26, оп.1,д.562 восприемники Мастеровой Барнаульского завода Василий Васильевич Черданцев и мастерового Григория Семеновича Шадрина дочь Февронья
Смерть
Неизвестно