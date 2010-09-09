Камалов Ранис Фарихович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.2010
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камалов Фарих Камалович
Мать: Камалова Диляфруз
Рождение ребёнка
19.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.09.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)