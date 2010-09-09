Камалов Ранис Фарихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Ранис Фарихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.09.2010

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалов Фарих Камалович

Мать: Камалова Диляфруз

Рождение ребёнка
19.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.09.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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