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Камалова Диляфруз

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Место рождения

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Индырчи, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов Фарих Камалович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов Фарих Камалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Фарих Камалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Ранис Фарихович

Отец ребёнка: Камалов Фарих Камалович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камалов Фарих Камалович

Работа или профессия
Неизвестно
работник торговли
Смерть
10.07.2005
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