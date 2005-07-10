Камалова Диляфруз
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1948
Рождение ребёнка
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камалов Фарих Камалович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работник торговли
Смерть
10.07.2005