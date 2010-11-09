Деревянко (Шинкарь) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1942
Дата смерти09.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1962
Дочь: Бобрикова Елена Александровна
Отец ребёнка: Деревянко Александр Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Ветрова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Деревянко Александр Федорович
Смерть
09.11.2010