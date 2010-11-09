Деревянко (Шинкарь) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревянко (Шинкарь) Валентина Ивановна

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Место рождения

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

09.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
06.04.1962

Дочь: Бобрикова Елена Александровна

Отец ребёнка: Деревянко Александр Федорович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Ветрова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Деревянко Александр Федорович

Харьков, Харківська область
Смерть
09.11.2010
Харьков, Харківська область
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