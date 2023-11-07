Заломкина Орина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Заломкина Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Заломкина Дарья Лукьяновна
Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заломкин Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Заломкин Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Заломкина Татьяна Лукьяновна
Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно