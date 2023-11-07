Заломкина Орина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заломкина Орина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Заломкина Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Заломкина Дарья Лукьяновна

Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Заломкин Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Заломкин Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Заломкина Татьяна Лукьяновна

Отец ребёнка: Заломкин Лукьян Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заломкин Лукьян Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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