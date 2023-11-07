Заломкин Лукьян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Заломкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Заломкина Агафья Лукьяновна
Мать ребёнка: Заломкина Орина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Заломкина Дарья Лукьяновна
Мать ребёнка: Заломкина Орина
Рождение ребёнка
1829
Сын: Заломкин Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Заломкина Орина
Рождение ребёнка
1831
Сын: Заломкин Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Заломкина Орина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Заломкина Татьяна Лукьяновна
Мать ребёнка: Заломкина Орина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Заломкина Оксинья Лукьяновна
Мать ребёнка: Заломкина Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заломкина Орина
Смерть
Неизвестно