Заломкин Лукьян Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаломкин Лукьян Алексеевич

Заломкин Лукьян Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Заломкин Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Заломкина Агафья Лукьяновна

Мать ребёнка: Заломкина Орина

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Заломкина Дарья Лукьяновна

Мать ребёнка: Заломкина Орина

Рождение ребёнка
1829

Сын: Заломкин Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Заломкина Орина

Рождение ребёнка
1831

Сын: Заломкин Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Заломкина Орина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Заломкина Татьяна Лукьяновна

Мать ребёнка: Заломкина Орина

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Заломкина Оксинья Лукьяновна

Мать ребёнка: Заломкина Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заломкина Орина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close