Кондюрина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кондюрин Лукьян Ипатиевич
Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кондюрин Григорий Ипатиевич
Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Ипатиевна
Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Ипатиевна
Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно