Кондюрина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кондюрин Лукьян Ипатиевич

Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кондюрин Григорий Ипатиевич

Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Ипатиевна

Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Ипатиевна

Отец ребёнка: Кондюрин Ипатий Антонович

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Ипатий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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