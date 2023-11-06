Марфа Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Афанасий Ефимов
Мать: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Печенева Прасковья Лукьяновна
Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печенева Ирина
Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно