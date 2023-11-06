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Марфа Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Афанасий Ефимов

Мать: Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Печенев Пармен Лукьнович

Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.

Сын: Печенев Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Печенева Прасковья Лукьяновна

Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1888 ст.

Сын: Печенев Иосиф Лукьянович

Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенева Ирина

Отец ребёнка: Печенев Лукиллиан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печенев Лукиллиан Иванович

Смерть
Неизвестно
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