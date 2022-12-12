Суханов Федор Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Сын: Суханов Александр Федорович
Мать ребёнка: Суханова Прасковья Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Поляны, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
На 1903 год - крестьянин села Поляны Полянской волости Скопинского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно