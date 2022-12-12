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Суханов Федор Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Сын: Суханов Александр Федорович

Мать ребёнка: Суханова Прасковья Михайловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Поляны, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
На 1903 год - крестьянин села Поляны Полянской волости Скопинского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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