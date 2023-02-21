Суханова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Суханов Федор Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.
Сын: Суханов Александр Федорович
Отец ребёнка: Суханов Федор Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно