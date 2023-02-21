Суханова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханова Прасковья Михайловна

Суханова Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1900 ст.

Сын: Суханов Федор Федорович

Отец ребёнка: Суханов Федор Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.08.1903 ст.

Сын: Суханов Александр Федорович

Отец ребёнка: Суханов Федор Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Федор Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close