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Кузьма Филиппов

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Устинья Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1838

Дочь: Ефимия Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Самсон Кузьмин

Мать ребёнка: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Кузьмина

Мать ребёнка: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Минаева

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1847
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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