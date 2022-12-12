Кузьма Филиппов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1817
По решению правительствующего сената достались от господ Щукиной и Анофривой
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Минаева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Устинья Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Минаева
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Ефимия Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Минаева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Самсон Кузьмин
Мать ребёнка: Ульяна Минаева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Кузьмина
Мать ребёнка: Ульяна Минаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Минаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847