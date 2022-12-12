Александра Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кузьма Филиппов
Мать: Ульяна Минаева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Сафрон Богданов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Богданова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий Богданов
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
исключены из ревизии 1858 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно