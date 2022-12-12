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Александра Кузьмина

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кузьма Филиппов

Мать: Ульяна Минаева

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сафрон Богданов

Отец ребёнка: не указан

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Богданова

Отец ребёнка: не указан

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Богданов

Отец ребёнка: не указан

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1858
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
исключены из ревизии 1858 г
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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