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Прусаков Виктор Тихонович

Место рождения

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

1953 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Прусаков Тихон

Мать: Прусакова (Ермакова) Евгения

Бракосочетание
18.02.1952

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.04.1953

Дочь: (Прусакова) Галина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.1999
Похоронен на кладбище в г.Ногинск, возле часовни.

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