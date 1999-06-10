Прусаков Виктор Тихонович
Место рождениядер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти10.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Отец: Прусаков Тихон
Бракосочетание
18.02.1952
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.04.1953
Дочь: (Прусакова) Галина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.1999
Похоронен на кладбище в г.Ногинск, возле часовни.