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Агапий Никитич

Место рождения

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии

Дата рождения

1791

Дата смерти

24.07.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Никита Данилович

Мать: Анастасия Дмитриевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
22.02.1807

Жена: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1809

Дочь: Акулина Агаповна

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1814

Дочь: Мавра Агаповна

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1816

Сын: Василий Агапович

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ефросинья Агаповна

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Агаповна

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Агаповна

Мать ребёнка: Василиса Андреевна

сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Смерть
24.07.1847
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Причина смерти: от дряхдости
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