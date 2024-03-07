Агапий Никитич
Место рождениясельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Дата рождения1791
Дата смерти24.07.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Никита Данилович
Мать: Анастасия Дмитриевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Бракосочетание
22.02.1807
Жена: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
18.01.1809
Дочь: Акулина Агаповна
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1814
Дочь: Мавра Агаповна
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
09.04.1816
Сын: Василий Агапович
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ефросинья Агаповна
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Агаповна
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Агаповна
Мать ребёнка: Василиса Андреевна
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Смерть
24.07.1847
сельцо Кондаковка Ставропольского уезда Самарской губернии
Причина смерти: от дряхдости