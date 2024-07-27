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Пожитков Василий Сергеевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1893 ст.

Отец: Пожитков Сергей Владимирович

Мать: Пожиткова Евдокия Иосифовна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
01.05.1909 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/13
Восприемник
10.08.1916 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/57
Бракосочетание
30.04.1917 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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