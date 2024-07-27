Пожитков Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1893 ст.
Восприемник
01.05.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/13
Восприемник
10.08.1916 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/c1b5a990-3a77-4ee8-a815-495ff353e45d/57
Бракосочетание
30.04.1917 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно