Дубинина Лукерья (Гликерия) Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Лукерья (Гликерия) Анисимовна

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Место рождения

Бузулук

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ольга Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мясникова Екатерина Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Дубинин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аксинья Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
01.05.1853

Дочь: Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ненасьева Евлампия Артемьевна

Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинин Артемий Агафонович

Смерть
Неизвестно
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