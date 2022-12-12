Дубинина Лукерья (Гликерия) Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ольга Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мясникова Екатерина Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аксинья Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
01.05.1853
Дочь: Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ненасьева Евлампия Артемьевна
Отец ребёнка: Дубинин Артемий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно