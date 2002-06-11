Шарлаимов Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарлаимов Николай Иосифович

Шарлаимов Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1926

Дата смерти

11.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926

Отец: Шерлаимов Осип Николаевич

Мать: Шерлаимова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1950

Дочь: Шарлаимова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Шарлаимова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1953

Сын: Шарлаимов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.06.1954

Сын: Шарлаимов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1957

Дочь: Шарлаимова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
12.10.1960

Сын: Шарлаимов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна

Смерть
11.06.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close