Шарлаимов Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1926
Дата смерти11.06.2002
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926
Рождение ребёнка
11.01.1950
Дочь: Шарлаимова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Шарлаимова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1953
Сын: Шарлаимов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1954
Сын: Шарлаимов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1957
Дочь: Шарлаимова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1960
Сын: Шарлаимов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарлаимова -Борисова Анна Петровна
Смерть
11.06.2002