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Ладник Виктор Макарович

Место рождения

Торское

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ладник Макар Давидович

Мать: Ладник Мария Григорьевна

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Смерть
Неизвестно

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