Ладник Виктор Макарович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ладник Макар Давидович
Мать: Ладник Мария Григорьевна
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Смерть
Неизвестно