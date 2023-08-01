Ладник Макар Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладник Давид
Рождение ребёнка
15.09.1903
Дочь: Ладник Любовь Макаровна
Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладник Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно