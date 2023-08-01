Ладник Макар Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладник Макар Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладник Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1903

Дочь: Ладник Любовь Макаровна

Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ладник Николай Макарович

Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ладник Виктор Макарович

Мать ребёнка: Ладник Мария Григорьевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладник Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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