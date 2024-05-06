Сочнева (Меркулова) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнева (Меркулова) Анна Васильева

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Место рождения

Бабино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

02.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1888 ст.

Отец: Василий Меркулов

Мать: Анисия Павлова

Бабино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
20.05.1918 ст.

Муж: Сочнев Иван Петрович

Тюрикова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Иван Петрович увёз жену Анну из Бологое в своё родное село в Сибири. Там обвенчались в мае 1918 г. Анне было 29 лет, Ивану было 28 лет. Так образовалась ветвь Сочневых.
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Сочнева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.04.1925

Сын: Сочнев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович

Тюрикова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сочнев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович

Тюрикова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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