Сочнева (Меркулова) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения02.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1888 ст.
Отец: Василий Меркулов
Мать: Анисия Павлова
Бракосочетание
20.05.1918 ст.
Муж: Сочнев Иван Петрович
Иван Петрович увёз жену Анну из Бологое в своё родное село в Сибири. Там обвенчались в мае 1918 г. Анне было 29 лет, Ивану было 28 лет. Так образовалась ветвь Сочневых.
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Сочнева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.04.1925
Сын: Сочнев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Сочнев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно