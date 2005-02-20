Сочнев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1925
Дата смерти20.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1925
Отец: Сочнев Иван Петрович
Мать: Сочнева Анна Васильева
Рождение ребёнка
1950 или 1959
Сын: Сочнев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Сочнева Руфина
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1960
Дочь: Третьякова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Сочнева Руфина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сочнева Руфина
Смерть
20.02.2005