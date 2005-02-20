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Сочнев Александр Иванович

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Место рождения

Тюрикова, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

01.04.1925

Дата смерти

20.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1925

Отец: Сочнев Иван Петрович

Мать: Сочнева Анна Васильева

Тюрикова, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1950 или 1959

Сын: Сочнев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Сочнева Руфина

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1960

Дочь: Третьякова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Сочнева Руфина

Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочнева Руфина

Смерть
20.02.2005
Мехонское, Шатровский муниципальный район, Курганская область