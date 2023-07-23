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Крикун Вячеслав Степанович

Место рождения

село Денисовичи Крупского района Минской области

Дата рождения

01.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958

Отец: Крикун Степан Юльянович

Мать: Крикун София Сергеевна

село Денисовичи Крупского района Минской области
Бракосочетание
27.08.1983

Жена: Крикун Вера Павловна

Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Крикун Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Крикун Вера Павловна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.07.1987

Сын: Крикун Константин Вячеславович

Мать ребёнка: Крикун Вера Павловна

Минск, Минск
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