Крикун Вячеслав Степанович
Место рождениясело Денисовичи Крупского района Минской области
Дата рождения01.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1958
Отец: Крикун Степан Юльянович
Мать: Крикун София Сергеевна
село Денисовичи Крупского района Минской области
Бракосочетание
27.08.1983
Жена: Крикун Вера Павловна
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Крикун Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Крикун Вера Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1987
Сын: Крикун Константин Вячеславович
Мать ребёнка: Крикун Вера Павловна