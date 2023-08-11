Крикун (Горохова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.08.1983
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Крикун Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Крикун Вячеслав Степанович
Рождение ребёнка
04.07.1987
Сын: Крикун Константин Вячеславович
Отец ребёнка: Крикун Вячеслав Степанович