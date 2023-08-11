Крикун (Горохова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикун (Горохова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1983

Муж: Крикун Вячеслав Степанович

Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Крикун Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Крикун Вячеслав Степанович

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.07.1987

Сын: Крикун Константин Вячеславович

Отец ребёнка: Крикун Вячеслав Степанович

Минск, Минск

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