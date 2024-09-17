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Пекин Петр Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1893

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.07.1893
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Смерть
Неизвестно

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