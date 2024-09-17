Пекин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения05.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1893
Отец: Пекин Иван Иванович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.07.1893
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 29
Смерть
Неизвестно