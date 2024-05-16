Баранова (Галичева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1960
Отец: Галичев Александр
Мать: Галичева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.06.1982
Отец ребёнка: Баранов Михаил Вячеславович
Рождение ребёнка
26.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Михаил Вячеславович
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область