Баранова (Галичева) Татьяна Александровна 24.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранова (Галичева) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1960

Отец: Галичев Александр

Мать: Галичева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.06.1982

Сын: Баранов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Вячеславович

Рождение ребёнка
26.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Михаил Вячеславович

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

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