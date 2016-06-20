Баранов Михаил Вячеславович 13.01.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранов Михаил Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1962

Дата смерти

20.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
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Место
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Рождение
13.01.1962

Отец: Баранов Вячеслав Михайлович

Мать: Баранова (Терентьева) Зоя Сергеевна

Рождение ребёнка
08.06.1982

Сын: Баранов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Баранова (Галичева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова (Галичева) Татьяна Александровна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.06.2016

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