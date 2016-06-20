Баранов Михаил Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1962
Дата смерти20.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1962
Рождение ребёнка
08.06.1982
Мать ребёнка: Баранова (Галичева) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова (Галичева) Татьяна Александровна
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
20.06.2016