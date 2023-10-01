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Лебедев Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лебедева Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лебедева Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Лебедева Евгения Семёновна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лебедев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лебедева Евгения Семёновна

Русские Дубники, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1916

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