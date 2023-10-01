Лебедев Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Лебедева Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лебедева Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Лебедева Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лебедев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лебедева Евгения Семёновна
Русские Дубники, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1916