Лебедева Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Евгения Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лебедева Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Ильич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Лебедев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лебедев Алексей Ильич

Русские Дубники, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1936

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