Лебедева Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лебедева Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Ильич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Лебедев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лебедев Алексей Ильич
Русские Дубники, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
1936