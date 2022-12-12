Назарова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Назарова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
12.01.1910 ст.
Сын: Назаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно