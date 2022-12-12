Назарова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Дочь: Назарова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович

Рождение ребёнка
12.01.1910 ст.

Сын: Назаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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