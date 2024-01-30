Максимова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1953
Отец: Балашов Александр
Мать: Балашова Онисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Александрович
Отец ребёнка: Максимов Александр
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Парунова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Максимов Александр
Рождение ребёнка
13.04.1978
Дочь: Ерохина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Максимов Александр