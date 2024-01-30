Максимова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1953

Отец: Балашов Александр

Мать: Балашова Онисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Александрович

Отец ребёнка: Максимов Александр

Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Парунова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Максимов Александр

Рождение ребёнка
13.04.1978

Дочь: Ерохина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Максимов Александр

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