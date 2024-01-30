Максимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Николай Александрович

Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Парунова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
13.04.1978

Дочь: Ерохина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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