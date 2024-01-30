Максимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Николай Александрович
Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Парунова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
13.04.1978
Дочь: Ерохина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Максимова Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно