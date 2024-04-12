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Делиев Антон Филиппович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Делиев Филипп Саввич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Делиев Савва Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Делиев Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елизавета Антоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Делиев Филипп Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Делиев Сергей Антонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Делиев Илья Антонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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