Делиев Антон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Делиев Филипп Саввич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елизавета Антоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно