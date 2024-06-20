Ежев Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежева Анисия Егорова
Рождение ребёнка
01.06.1872 ст.
Сын: Ежев Тимофей Семенов
Мать ребёнка: Ежева Анисия Егорова
д. Гуменец
Рождение ребёнка
25.09.1873 ст.
Дочь: Ежова Иустиния Семенова
Мать ребёнка: Ежева Анисия Егорова
д. Гуменец
Смерть
Неизвестно