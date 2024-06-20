Ежев Семен Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ежев Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежева Анисия Егорова

Рождение ребёнка
01.06.1872 ст.

Сын: Ежев Тимофей Семенов

Мать ребёнка: Ежева Анисия Егорова

д. Гуменец
Рождение ребёнка
25.09.1873 ст.

Дочь: Ежова Иустиния Семенова

Мать ребёнка: Ежева Анисия Егорова

д. Гуменец
Смерть
Неизвестно

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