Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачёв Маркел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Булгакова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.11.?

Дочь: Потапова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1949

Сын: Булгаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Булгакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич

Смерть
?.09.1994

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