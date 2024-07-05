Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачёв Маркел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Булгакова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.11.?
Дочь: Потапова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1949
Сын: Булгаков Николай Иванович
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Булгакова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Булгаков Иван Васильевич
Смерть
?.09.1994