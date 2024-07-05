Булгаков Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Булгаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Булгакова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Рождение ребёнка
16.11.?

Дочь: Потапова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Рождение ребёнка
20.11.1949

Сын: Булгаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Булгакова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова

Смерть
20.05.1983

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