Булгаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Булгакова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Рождение ребёнка
16.11.?
Дочь: Потапова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Рождение ребёнка
20.11.1949
Сын: Булгаков Николай Иванович
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Булгакова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Булгакова (Горбачёва) Мария Маркелова
Смерть
20.05.1983