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Клушенцов Арсений Петрович

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Место рождения

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Петр Иванов

Мать: Анна Игнатьева

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Свидетели по жениху: Кузнецовки Василий Широков, Василий Сергеев, по невесте: Дарьино Василий Широков, Кузнецовки Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
02.11.1896

Сын: Павел Арсеньевич

Мать ребёнка: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник солдат Иван Стефанов (муж Елены Максимовны)
Рождение ребёнка
11.10.1898

Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник Федор Петрович (брат Арсентия Петровича?)
Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Клушенцова Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница вдова Анна Игнатьева (Кузнецовка)
Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемники Иван Стефанов (муж Елены Максимовны) и Анастасия Максимова (Кузнецовка)
Работа или профессия
С 1904 по 1904
в 1904-1906 уезжал по вербовке работать прорабом в Сибирь на золото- промышленный прииск
Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Клушенцов Александр Арсеньевич

Мать ребёнка: Анисья Максимовна

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемники села Дарьино крестьяне Федор Михайлов (муж Марии Максимовны старшей) и ? Семенова
Смерть
1907
Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
осень-начало зимы 1907 холодной осенью прадед молол зерно на току, простудился, заболел менингитом и умер
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