Клушенцов Арсений Петрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Петр Иванов
Мать: Анна Игнатьева
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Анисья Максимовна
Свидетели по жениху: Кузнецовки Василий Широков, Василий Сергеев, по невесте: Дарьино Василий Широков, Кузнецовки Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
02.11.1896
Сын: Павел Арсеньевич
Мать ребёнка: Анисья Максимовна
Восприемник солдат Иван Стефанов (муж Елены Максимовны)
Рождение ребёнка
11.10.1898
Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич
Мать ребёнка: Анисья Максимовна
Восприемник Федор Петрович (брат Арсентия Петровича?)
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Клушенцова Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Анисья Максимовна
Восприемница вдова Анна Игнатьева (Кузнецовка)
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич
Мать ребёнка: Анисья Максимовна
Восприемники Иван Стефанов (муж Елены Максимовны) и Анастасия Максимова (Кузнецовка)
Работа или профессия
С 1904 по 1904
в 1904-1906 уезжал по вербовке работать прорабом в Сибирь на золото- промышленный прииск
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Клушенцов Александр Арсеньевич
Мать ребёнка: Анисья Максимовна
Восприемники села Дарьино крестьяне Федор Михайлов (муж Марии Максимовны старшей) и ? Семенова
Смерть
1907
осень-начало зимы 1907 холодной осенью прадед молол зерно на току, простудился, заболел менингитом и умер