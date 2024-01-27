Анисья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Максим Максимов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич
Отец ребёнка: Клушенцов Арсентий Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Клушенцов Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Клушенцов Арсентий Петрович
Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920
поехала продавать корову в г. Старицу, ночевала в стогу и простудилась