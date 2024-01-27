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Анисья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Максим Максимов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Клушенцов Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Клушенцов Арсентий Петрович

Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Клушенцов Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Клушенцов Арсентий Петрович

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клушенцов Арсентий Петрович

Смерть
1920
поехала продавать корову в г. Старицу, ночевала в стогу и простудилась
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