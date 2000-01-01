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александр
александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
павел
Мать
мария
Жена
елизавета
Дети
елизавета
мария
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АЖ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
павел
Мать:
мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
елизавета
Мать ребёнка:
елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
мария
Мать ребёнка:
елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
елизавета
Смерть
Неизвестно
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