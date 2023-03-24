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Juvonen Juhana Eerikinpoika

Место рождения

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

07.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: (Juvonen) Ida Juhanantytär

Мать ребёнка: Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär

Рождение ребёнка
15.09.1877

Дочь: (Juvonen) Tilda Juhanantytär

Мать ребёнка: Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär

Смерть
Неизвестно

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