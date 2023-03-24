Juvonen Juhana Eerikinpoika
Место рожденияKirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения07.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1875
Дочь: (Juvonen) Ida Juhanantytär
Мать ребёнка: Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär
Рождение ребёнка
15.09.1877
Дочь: (Juvonen) Tilda Juhanantytär
Мать ребёнка: Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär
Смерть
Неизвестно