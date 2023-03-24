Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1844

Дата смерти

21.11.1895

Пол

Женский

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1844

Отец: Koljonen Antti Antinpoika

Мать: Katri Heikintytär

Рождение ребёнка
04.08.1875

Дочь: Ida Juhanantytär

Отец ребёнка: Juvonen Juhana Eerikinpoika

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
15.09.1877

Дочь: Tilda Juhanantytär

Отец ребёнка: Juvonen Juhana Eerikinpoika

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
21.11.1895
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