Juvonen (Koljonen) Anna-Maria Antintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1844
Дата смерти21.11.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1844
Отец: Koljonen Antti Antinpoika
Мать: Katri Heikintytär
Рождение ребёнка
04.08.1875
Дочь: Ida Juhanantytär
Отец ребёнка: Juvonen Juhana Eerikinpoika
Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
15.09.1877
Дочь: Tilda Juhanantytär
Отец ребёнка: Juvonen Juhana Eerikinpoika
Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
21.11.1895