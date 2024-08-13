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Алексеева (Беляева) Домника Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1878

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878

Отец: Беляев Иван Петрович

Мать: Беляева (Андреева) Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.01.1878
Бракосочетание
12.10.1897

Муж: Алексеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Алексеева (Алексеева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
24.11.1899

Сын: Алексеев Яков Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.07.1901

Дочь: (Алексеева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
03.07.1903

Дочь: (Алексеева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.03.1905

Дочь: Алексеева (Алексеева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович

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