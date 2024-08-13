Алексеева (Беляева) Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1878
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.01.1878
Бракосочетание
12.10.1897
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Алексеева (Алексеева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.11.1899
Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.07.1901
Дочь: (Алексеева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.07.1903
Дочь: (Алексеева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович
Рождение ребёнка
12.03.1905
Дочь: Алексеева (Алексеева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Семенович