Кезин Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Кезин Иван Степанов
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.
Дочь: Качегарова Александра Андреева
Мать ребёнка: Кезина Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Любовь Андреева
Мать ребёнка: Кезина Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кезина Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно