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Кезин Андрей Иванов

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Кезин Иван Степанов

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.

Дочь: Качегарова Александра Андреева

Мать ребёнка: Кезина Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Любовь Андреева

Мать ребёнка: Кезина Евдокия Андреева

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кезина Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
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