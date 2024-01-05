Кезина Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.
Дочь: Качегарова Александра Андреева
Отец ребёнка: Кезин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Любовь Андреева
Отец ребёнка: Кезин Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кезин Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно