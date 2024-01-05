Кезина Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кезина Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1831 ст.

Дочь: Качегарова Александра Андреева

Отец ребёнка: Кезин Андрей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Любовь Андреева

Отец ребёнка: Кезин Андрей Иванов

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кезин Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
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